Vaccinare fără programare în spitalele Ministerului Apărării, de sâmbătă Ministerul Apararii Naționale, prin Direcția medicala, extinde modalitatea de vaccinare, fara programare prealabila in platforma electronica, in toate spitalele militare din țara, incepand de sambata, 8 mai. Astfel, persoanele cu varste de peste 60 de ani care doresc sa se vaccineze și au documente de identitate valabile se vor putea prezenta, incepand de sambata, 8 mai, direct la centrele de vaccinare care funcționeaza in cele 11 spitale militare ale Ministerului Apararii Naționale, din București, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Focșani, Galați, Iași, Pitești, Sibiu și Timișoara, pe tot parcursul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

