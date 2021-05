Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele cu varste de peste 60 de ani care doresc sa se vaccineze impotriva COVID si au documente de identitate valabile se vor putea prezenta fara programare, incepand de sambata, la centrele de imunizare pe tot parcursul intervalului orar de functionare, informeaza Comitetul National de Coordonare…

- Persoanele cu varste de peste 60 de ani care doresc sa se vaccineze impotriva COVID si au documente de identitate valabile se vor putea prezenta fara programare, incepand de sambata, la centrele de imunizare pe tot parcursul intervalului orar de functionare, informeaza Comitetul National de Coordonare…

- Directia de Sanatate Publica Neamt incepe, miercuri, proiectul-pilot "Vaccinare fara programare". Potrivit unui comunicat al institutiei, transmis AGERPRES, cei care doresc se pot vaccina impotriva COVID-19, cu ser Pfizer, fara programare, intre orele 17,00 - 20,00. Campania se deruleaza timp…

- In ultimele zile au fost inregistrate zeci de dosare ce au ca obiect plangeri contraventionale.Un constantean care a participat la manifestatii sustine pe pagina sa de Facebook ca a strans un total de 12 amenzi, a caror valoare s ar ridica la 37.000 de lei.Potrivit Portalului Instantelor de Judecata,…

- Vaccinare anti-Covid fara programare la un centru din Tulcea Foto: https://www.facebook.com/ROVaccinare/ În municipiul Tulcea, un centru de vaccinare anti-COVID-19 a decis sa imunizeze populatia fara programare. Este o premiera în acest judet, iar medicul coordonator,…

- Romanii se pot vaccina cu serul anti-COVID-19 produs de AstraZeneca și fara programare. Decizia a fost luata in contextul interesului din se in ce mai scazut al populației fața de acest tip de vaccin, dupa controversele legate de posibilele reacții adverse care pot aparea in urma administrarii serului.…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a anunțat ca de la 1 aprilie platforma de programare la vaccinare impotriva COVID-19 se va modifica. In timpul unei conferințe de presa, medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a anunțat cateva modificari…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal feminin, Cristian Dulca, s-a vaccinat, miercuri, anti-COVID-19, alaturi de ceilalti membri ai staff-ului sau, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. Actiunea face parte din campania de vaccinare a loturilor nationale si olimpice, posibila…