Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care aleg sa se vaccineze vor avea acces la mai multe informații despre posibilele reacții adverse ale serului anti-covid. Totodata, raportarea reacțiilor adverse se va putea face mult mai ușor. Aceste informații fac mai transparenta campania de imunizare, dar și ajuta la centralizarea mai buna…

- Modalitati de raportare a reacțiilor adverse Foto: facebook.com/ROVaccinare RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (22 februarie, ora 9:45:30) - "Vaccin pentru viata" Realizator: "Comitetul National de Coordonare a Activitaților privind vaccinarea împotriva Covid-19 a emis recent…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a enumerat, marți, principalele reacții adverse raportate dupa vaccinarea anti-COVID-19 in Romania „Reactiile adverse raportate. In total, din data de 27 decembrie 2020 au fost raportate 2.489 de reactii adverse comune si minore din…

- Campania de vaccinare anti-COVID incepe duminica, la ora 9:00 in doua spitale din Bucuresti si in alte opt spitale din tara, dar si in mai multe state europene. Prima persoana vaccinata in Romania ar urma sa fie un cadru medical de la Institutul ”Matei Bals” din Capitala. Prima transa simbolica de…

- Seful Comitetului National de conducere a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghita, a vorbit, sambata, despre reacțiile adverse ale vaccinului anti-coronavirus, precizand ca acestea sunt de intensitate medie-ușoara, noteaza Agerpres. Valeriu Gheorghița a explicat…

- Romania va incepe campania de vaccinare anti-COVID-19 pe 27 decembrie. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare de la noi din țara, a explicat ca pacienții care acuza reacții adverse dupa vaccinare pot raporta acest lucru in platforma reactiilor adverse de la nivelul Agentiei Nationale…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a transmis, joi, ca in Marea Britanie au fost raportate doua reactii adverse la vaccinul impotriva SARS-CoV-2 de tip anafilactic. Astfel, persoanele cu antecedente alergice (fie ele alimentare sau medi

- Unul dintre voluntarii peruani inscriși in programul de testare clinica a unui vaccin dezvoltat de compania chineza Sinopharm, a prezentat probleme neurologice. Autoritațile din Peru au decis sa suspende temporar testarea vaccinului, dupa ce unul dintre voluntari a prezentat dificultati in miscarea…