Stiri pe aceeasi tema

- Numar de doze administrate de vaccin impotriva COVID-19 Pfizer BioNTech in ultimele 24 de ore: 27.400, la un numar de 27.400 persoane din care: 27.123 persoane vaccinate cu 1 doza; 277 persoane vaccinate cu 2 doze. Numar total de doze administrate de vaccin impotriva COVID-19 Pfizer BioNTech, incepand…

- De astazi incepe si la Iasi cea de-a doua etapa de vaccinare impotriva Covid-19. Pentru inceput, in judet au fost stabilite 17 centre. In paralel, continua imunizarea angajatilor de la Spitalul de Boli Infectioase, care primesc astazi a doua doza de vaccin anti-Covid. Pana in prezent, in judetul Iasi…

- Medicul Adrian Cacoveanu din București a distribuit pe Facebook un articol care anunța ca „3150 de persoane au paralizat dupa vaccinul COVID-19” – un fake news. Un alt doctor, Razvan Dumitrescu din Iași, scrie ca „așa-zisele vaccinuri sigure și eficiente sunt produse experimentale (și inutile) pentru…

- Ministrul Vlad Voiculescu a aprobat extinderea campaniei de vaccinare antigripala anuala gratuita a Ministerului Sanatații pentru toți cetațenii, fara a mai exista o prioritizare la vaccinare impusa... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vaccinul impotriva coronavirusului scos pe piața de compania americana Moderna a ajuns și el in Romania. Odata cu acesta, a sosit și prospectul medicamentului, care a fost publicat de Comitetul Național de Vaccinare. Astfel, s-a aflat cine poate și cine nu poate sa faca vaccinul.Ce…

- Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, 11.912 persoane au fost vaccinate, numarul total ajungand astfel la 25.508. In acelasi interval, au fost inregistrate zece reactii adverse comune si minore. DOCUMENTUL…

- In ultimele 24 de ore, 1.586 de persoane s au vaccinat impotriva COVID 19 cu vaccinul Pfizer BioNTech.Potrivit datelor puse la dispozitia CNCAV de catre Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor RENV , care tine evidenta vaccinarilor, situatia…

- Autoritațile anunța ca, duminica, 27 decembrie, in jurul orei 9, va debuta campania de vaccinare pentru aproximativ 90 dintre cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase, care au fost programate sa se imunizeze in perioada 27-31 decembrie, din lotul de 375 de doze anti-Covid-19. Conform…