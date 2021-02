Stiri pe aceeasi tema

- La nivel global, Romania se afla pe locul 14 in ceea ce privește campania de vaccinare anti-coronavirus. Țara noastra are o rata de 4,41 de doze administrate la suta de persoane. Romania este astfel peste media europeana depașind tari mai dezvoltate precum Germania, Franta, Italia și Polonia. „In Romania…

- Social-democratii considera ca „in guvernarea meritocratilor” prioritari nu sunt bolnavii cronici sau categoria persoanelor de peste 65 de ani si nici imunizarea lucrarilor esentiali, ci „sa bage peste rand cat mai multe dintre pilele si relatiilor lor”. „In Romania lui Iohannis si Citu, unde procesul…

- Un pic peste 16.000 de persoane au fost vaccinate anti-Covid in ultimele 24 de ore cu vaccinul Pfizer-BioNTech in Romania. Asta duce numarul total al persoanelor vaccinate la 183.669, a informat vineri Comitetul Național de coordonare a vaccinarii. De la inceputul campaniei de vaccinare (27 decembrie),…

- De la debutul campaniei de vaccinare in Romania, s-au imunizat 125.190 de persoane. In ultimele 24 de ore, 16.896 de persoane s-au vaccinat in Romania impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech, arata datele publicate luni de autoritați, potrivit HotNews. Potrivit datelor furnizate luni de Comitetul…

- Valeriu Gheorghița a anunțat, luni, la Digi24, ca lista bolilor cronice stabilite pentru etapa a doua a campaniei de vaccinare impotriva COVID in Romania a fost definitivata și trimisa direcțiilor de sanatate publica, informeaza HotNews.Conform coordonatorului campaniei de vaccinare, pe lista respectiva…

- In Romania duminica, 27 decembrie, a inceput campania de vaccinare impotriva COVID-19. Primul roman caruia i s-a administrat serul a fost Mihaela Anghel, cadru medical la Spitalul „Matei Bals”.

- Campania de vaccinare anti-COVID a inceput in Romania duminica la ora 9.00, cand a fost vaccinata prima persoana. Este vorba despre o asistenta medicala, in varsta de 26 de ani, de la Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals”.

- Ziarul Unirea Cand ar putea scapa Romania de COVID: Explicațiile coordonatorului campaniei de vaccinare In Romania, campania de vaccinare anti-Covid s-ar putea incheia la mijlocul verii anului viitor, cand un procent de 60-70% din populație ar trebui sa fie imunizat contra infecției cu coronavirus,…