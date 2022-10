Stiri pe aceeasi tema

- „Nu se poate face dintr-o data, trebuie sa existe o instruire specifica a farmacistilor sau a acelora care fac acest lucru. Am avut discutii cu universitatile de medicina si farmacie incat in curicula de pregatire a studenților dar și ulterior sa existe posibilitatea unei instruiri care sa permita dezvoltarea…

- Un primar din Botosani vrea sa cumpere toate casele abandonate din comuna si apoi sa le dea familiilor tinere cu multi copii. Primarul comunei Draguseni, Eugen Nechita, a spus ca deja a inventariat 16 imobile care sunt nelocuite de mai mult timp si a demarat discutii cu proprietarii pentru a le vinde…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Iasi, ca daca vrem sa imbunatatim sistemul de sanatate trebuie sa lucram mai mult la educarea personalului medical. „Comportamentul uman lipseste de foarte multe ori. Increderea in sistemul de sanatate este afectata datorita faptului ca ne tratam…

- Antrenorul FCSB-ului, Nicolae Dica, este in al noualea cer dupa calificarea in grupele Conference League. Tehnicianul le-a transmis un mesaj elevilor sai. ”Pot sa spun ca e unul dintre cele mai importante momente din cariera mea. Știți ca am mai dus echipa in grupele Europa League și am și ieșit. Vreau…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca exista posibilitatea suplimentarii cu un miliard de lei a bugetului schemei de ajutor de stat dedicat investitiilor importante in economie. Obiectivul Guvernului este sa se ajunga la un buget de 7,4 miliarde de lei, asa cum și-a propus Executivul prin programul ‘Sprijin…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Botosani, ca exista o criza nationala de medici pentru anumite specialitati, printre care si cele de medicina de urgenta si medicina de familie. El a precizat ca, in ceea ce priveste medicina primara, corpul medical este imbatranit, iar sute…

- Eveniment Altex deschide cel mai mare magazin din județul Teleorman, in Turnu Magurele iulie 27, 2022 11:17 Altex deschide cel mai mare magazin din județul Teleorman, in Turnu Magurele. Liderul pieței de electro-IT aduce locuitorilor municipiului și celor din ȋmprejurimi peste 2.000 mp de tehnologie…

- Oficialii europeni recomanda populatiei doza 4 de vaccin, insa ministrul Sanatatii crede ca ar fi mai bine sa asteptam. Romania intra treptat in valul 6 al imbolnavirilor de COVID. Aproape 15.000 de cazuri noi au fost in ultima saptamana. Ministrul Sanatatii spune ca aceasta doza a patra nu mai…