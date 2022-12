Vaccinare antigripală, contracost, în două farmacii din județul Brașov Vaccinul antigripal se poate face in doua farmacii din județul Brașov. Serviciile sunt oferite contra cost, precizeaza DSP Brașov . Prin Ordinul 3.262 din 19 octombrie 2022 pentru aprobarea organizarii si functionarii unui program-pilot de vaccinare a populatiei impotriva gripei sezoniere la nivelul farmaciilor comunitare este permisa organizarea unor puncta de vaccinare antigripala in farmaciile comunitare. Pentru a furniza serviciul de vaccinare impotriva gripei sezoniere, in farmaciile comunitare autorizate se pot administra vaccinurile destinate populatiei eligibile. Vaccinarea se va face… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

