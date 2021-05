Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a ajuns, vineri, 7 mai la Sala Palatului, unde are loc unul dintre maratanele de vaccinare din București. Intr-o scurta declarație, Cițu a spus ca „incepand de azi, in Romania, caz poate unic in Europa, puteți sa va vaccinați fara programare, va alegeți centrul și mergeți sa va…

- Premierul Florin Citu a anunțat vineri pe pagina sa de Facebook ca Romania va depasi astazi pragul de 3,5 milioane de persone vaccinate impotriva COVID cu una sau doua doze de vaccin și ca suntem tot mai aproape de revenirea la normalitate. ”Astazi depasim 3,5 milioane persoane vaccinate in Romania,…

- Maratonul de Vaccinare - Editia de Bucuresti incepe astazi dupa-amiaza, la Biblioteca Nationala si la Sala Palatului, fiind organizate 50 de fluxuri unde doritorii vor putea primi serul Pfizer, fara programare, anunta news.ro. In cadrul evenimentului sanitar, care se va incheia luni dimineata, va avea…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat la Digi24 ca maratonul vaccinarii de la Bucuresti, programat pentru week-endul 7-9 mai , va fi organizat impreuna cu evenimente sociale, artistice si culturale, precum concerte in aer liber. Conform lui Valeriu Gheorghița, aceasta masura…

- In București se va organiza in weekend-ul 7-9 mai un maraton al vaccinarii, in cadrul caruia oamenii se vor putea vaccina fara programare, doar cu buletinul. Autoritațile au ales doua spații, Biblioteca Nationala a Romaniei și Sala Palatului, unde spera sa vaccineze peste 15.000 de persoane intr-un…

- PRO Romania solicita dezbaterea in regim de urgența a PNRR in Parlamentul Romaniei, transmite europarlamentarul Corina Crețu, care menționeaza ca nu au fost consultați de Guvern nici beneficiarii direcți, administrațiile locale și reprezentanții companiilor romanești, conform Mediafax. Citește…

- Specialist in sanatate publica, profesorul Razvan Cherecheș sustine ca vaccinurile nu ne vor proteja pentru valul trei si ne vom confrunta si cu un val patru al pandemmiei, insa acesta nu va inunda sectiile de Terapie Intensiva, informeaza News.ro. Profesorul Razvan Chereches, fost consilier onorific…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a vorbit despre pericolul la care se expune Romania prin gestul ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, de a publica baza de date cu unitațile unde au fost vaccinați oameni din structurile de forța. Citește și: Inca o angajare CONTROVERSATA…