Vaccinare anti-COVID la liber în Bulgaria? Autoritatile din Bulgaria vor sa accelereze vaccinarea anti-COVID, in conditiile in care tara are ritmul cel mai slab de imunizare din Uniunea Europeana. Oricine cetațean bulgar care dorește sa fie imunizat va putea sa o faca – este intentia autoritatilor, dupa ce au constatat o mare reticenta la vaccinare in randul populatiei. Peste 70% dintre profesori si angajatii din domenii esentiale, care aveau prioritate la imunizare, nu s-au prezentat la programari, potrivit datelor oficiale. Bulgaria a administrat doar cu putin peste 90 de mii de doze Potrivit presei bulgare, la o populatie de 7 milioane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat ca in luna februarie vor sosi in Romania cel putin 600.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la AstraZeneca, iar programarea va debuta din 10 februarie pentru persoane cu varsta cuprinsa intre 18 si 55 de ani. Florin Citu a declarat sambata, dupa ce a…

- „Astazi vom lua acțiuni pentru a face obligatorii testele PCR pentru toți calatorii care vor sa intre in țara, inclusiv pentru cei din Uniunea Europeana”, a afirmat Angelov in timpul unei ședințe de guvern, potrivit Reuters .Autoritațile bulgare au afirmat ca pana in prezent au identificat opt cazuri…

- Bulgaria va institui obligativitatea prezentarii unui test negativ pentru COVID-19 tuturor persoanelor care sosesc in tara cu scopul de a opri raspandirea unei variante mai contagioase de coronavirus, a anuntat luni, 25 ianuarie, ministrul sanatatii Kostandin Anghelov, informeaza de agenția Reuters,…

- „Astazi vom lua acțiuni pentru a face obligatorii testele PCR pentru toți calatorii care vor sa intre in țara, inclusiv pentru cei din Uniunea Europeana”, a afirmat Angelov in timpul unei ședințe de guvern, potrivit Reuters .Autoritațile bulgare au afirmat ca pana in prezent au identificat opt cazuri…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva SAR-CoV-2, a precizat marți ca 272 de doze de vaccin anti-COVID au fost irosite din 27 decembrie și pana in acest moment in țara noastra. ”Au fost 272 de doze pierdute, adica s-a irosit, in medie, o doza de centru. Au fost depașiri…

- In ultimele 24 de ore in Romania s-au vaccinat 18.000 de cadre medicale. Este cel mai mare numar de persoane vaccinate intr-o singura zi de la debutul campaniei de imunizare. Din 27 decembrie 2020, de la debutul campaniei de vaccinare in Romania, au fost imunizate impotriva Covid-19 76.000 de persoane.…

- Autoritațile au anunțat sambata doar 1.387 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, la un numar foarte mic de teste: 4.352, in ultimele 24 de ore. Cifrele mai arata ca 85 de oameni infectați au murit, in vreme ce la ATI sunt internați 1.210 pacienți, in scadere fața de ieri. Grupul de Comunicare Strategica…

- Autoritațile americane au anunțat ca s-a atins pragul a un milion de persoane vaccinate impotriva Covid-19. Cu toate acestea obiectul propus pentru 2020 este departe de a fi atins. directorul principalei agentii federale de sanatate publica din SUA (FDA), a anunțat, miercuri, ca un milion de americani…