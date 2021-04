Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timis exista noua focare active de Covid-19, care se afla in supraveghere epidemiologica, anunta Directia de Sanatate Publica. Fata de ziua precedenta, a fost inchis focarul din cadrul Primarei Balinț cu 5 cazuri confirmate. Totodata, a izbuncit un nou focar de coronavirus la Spitalul de…

- In judetul Timis exista 11 focare active de Covid-19, care se afla in supraveghere epidemiologica, anunta Directia de Sanatate Publica. Fata de zilele precedente nu a aparut niciun nou focar. Focare active sunt la: PRIMARIA PECIU NOU – 14 cazuri confirmate – Focar in supraveghere FIRMA PRIVATA UTVIN…

- In judetul Timis exista noua focare de coronavirus aflate in supraveghere epidemiologica, transmite Directia de Sanatate Publica. Fața de ziua precedenta, a izbucnit un nou focar de coronavirus la Centrul de ingrijire și asistența Variaș, unde sunt 26 de cazuri confirmate. Focare active sunt la: SPITALUL…

- In judetul Timis exista opt focare de coronavirus aflate in supraveghere epidemiologica, transmite Directia de Sanatate Publica. A fost inchis focarul din cadrul Caminului privat pentru persoane varstnice Comloșu Mare, unde erau 49 de cazuri confirmate. De asemenea, a izbucnit un nou focar de coronavirus…

- In judetul Timis a apatut un nou focar COVID-19, in ultimele 24 de ore, la o firma din Jimbolia. Cinci persoane au fost testate pozitiv, in timp ce doua cadre medicale au fost infectate cu SARS-CoV-2, a anuntat, miercuri, Directia de Sanatate Publica (DSP). In cele 11 focare active sunt 180 de persoane…

- Noi probleme la centrele de vaccinare anti-COVID din județul Galați Foto: Maria Mandița Întârzierile la livrarea serurilor ridica noi probleme. La centrele de vaccinare anti-COVID din județul Galați se fac acum doar dozele de rapel produse de Pfizer. Vaccinul de la Moderna s-a…

- În ultimele 24 de ore, în judetul Timis s-au administrat 446 de vaccinuri anti-COVID, din care 182 Moderna, si s-au înregistrat doua tipuri noi de reactii adverse la rapel, amorteli faciale si furnicaturi, în 15 minute dupa vaccinare, a anuntat,…

- O noua forma de reactie adversa a aparut la administrarea primului vaccin anti-COVID unei persoane care avea un fond alergic, reactie manifestata prin vertij si usor edem al buzelor, remisa prin administrarea unui tratament, a anuntat, sambata, Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis. "Reactia…