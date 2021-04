Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a anunțat ca in București va avea loc un maraton al vaccinarii impotriva COVID-19. Dupa Timișoara, maratonul vaccinarii impotriva COVID-19 se va desfașura și in municipiul București, precum și in alte orașe din țara, a anunțat Valeriu…

- Intre7 si 9 mai, bucurestenii, dar si cei care vor fi in trecere prin Capitala se vor putea vaccina non-stop „doar cu buletinul“ in centre care vor fi organizate la Sala Palatului si la Biblioteca Nationala.

- In București se va organiza in weekend-ul 7-9 mai un maraton al vaccinarii, in cadrul caruia oamenii se vor putea vaccina fara programare, doar cu buletinul. Autoritațile au ales doua spații, Biblioteca Nationala a Romaniei și Sala Palatului, unde spera sa vaccineze peste 15.000 de persoane intr-un…

- Pana sambata seara, la ora 20:00, fusesera vaccinate aproape 3.200 de persoane, in cadrul maratonului de la Timisoara.Medicul Valeriu Gheorghita declara ca evenimente similare celui de la Timisoara, unde zilele acestea are loc un maraton al vaccinarii, vor fi organizate si in alte orase, el aratand…

- Coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat ca Bucureștiul va fi gazda unui alt maraton al vaccinarii, in perioada 7-9 mai, dupa cel din Timișoara. „Pe 7-9 mai, va fi acest maraton al vaccinarii la București. Pot sa va spun in premiera ca, foarte probabil, locațiile…

- „Bucureștiul NU se carantineaza de PaștiS-au publicat noile criterii de carantinare a localitaților. Nu traim intr-o noua realitate, doar s-au clarificat/actualizat criteriile care pot duce catre o recomandare de carantinare a unei localitați.Nivelul de testare Covid19 devine unul dintre factorii principali,…

- Platforma de programare are probleme de funcționare, nefiind posibila autentificarea utilizatorilor. Capitala și 18 județene apareau, luni dimineața, fara programari disponibile la vaccinarea contra Covid-19, potrivit centralizarii oficiale de pe platforma naționala de vaccinare. Intre timp și județul…

