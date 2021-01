Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca pana acum in Romania au fost irosite 1.300 doze de vaccin anti-COVID. Cele 1.300 de doze irosite reprezinta 0,29% din din totalul de doze distribuite la centrele de vaccinare. Medicul Valeriu Gheorghița explica faptul ca aceste…

- PROBLEME LA ZI: Campania de vaccinare anticovid sufera modificari din mers Foto arhiva 2.05 PROBLEME LA ZI. Campania de vaccinare anticovid sufera modificari din mers. Invitați: Vlad Voiculescu – ministrul Sanatatii, dr. Valeriu Gheorghita – coordonator Campania Nationala de Vaccinare,…

- Potrivit medicului, vaccinul care a ajuns in Romania este eficient și in cazul noilor forme de COVID. "Pandemia se prezinta ca o cometa. Știm ca are o coada lunga la fel ca cea a pandemiei. Acest vaccin pe care l-am facut ne protejeaza pentru toate tulpinile care sunt in circulație in acest moment",…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat, sambata dimineata, ca nici la Cluj si nici la Bucuresti nu mai sunt locuri pentru cea de a doua etapa a vaccinarii anti-COVID. El a mai spus ca solutia va fi realocarea de doze, atunci cand vor fi disponibile, conform News.ro. "La Cluj si la…

- De luni, 11.01.2021, caravana de depistare activa a tuberculozei și-a inceput activitatea in județul Giurgiu, comuna Sabareni. Ogrezeni, Florești-Stoenești, Vanatorii Mici, Adunații-Copaceni, Prundu, Buturugeni, Gostinari, Roata de Jos, Mihai Bravu, Calugareni, Daia, Bucșani, Singureni, Ulmi, Gradinari…

- Campania de vaccinare anti-COVID incepe duminica, la ora 9:00 in doua spitale din Bucuresti si in alte opt spitale din tara, dar si in mai multe state europene. Prima persoana vaccinata in Romania ar urma sa fie un cadru medical de la Institutul ”Matei Bals” din Capitala.

- S-a ajuns aproape la finalul pregatirilor pentru campania de vaccinare impotriva COVID-19. Cele mai importante centre de stocare și administrare a vaccinului, au fost stabilite, precum și modul de transport al dozelor care trebuie pastrate la minus 70 de grade Celsius. O simulare va fi facuta de catre…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca atunci cand va fi nevoie, transferurile in strainatate ale pacientilor infectati cu coronavirus vor fi gestionate centralizat la nivel european. "La nivelul Comisiei Europene se fac aceste transferuri, cum avem comandamentul pentru vaccin, cum…