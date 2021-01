Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID-19 informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate 27.400 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor. Dintre persoanele vaccinate in ultima zi, 27.123 au fost vaccinate cu o doza si 277 cu doua doze. Pana in prezent au fost vaccinate 433.129 persoane, dintre acestea 419.973 de persoane vaccinate cu o doza, iar 13.156 persoane vaccinate cu doua doze. La cei vaccinati in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 50 de reactii…