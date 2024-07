Un tratament injectabil, administrat pana acum in cazul bolnavilor de SIDA, s-a dovedit 100% eficient in prevenirea infecției cu HIV la femei, anunța Associated Press. Injecțiile, produse de compania americana Gilead și vandute sub denumirea Sunlenca, sunt aprobate in SUA, Canada, Europa și in alte țari, dar numai ca tratament pentru HIV. Compania a declarat […] The post Vaccin pentru prevenirea infecției HIV. Eficient 100% appeared first on Puterea.ro .