- Președintele organizației județene a PSD, senatorul Ioan Stan, a anunțat ca la solicitarea sa liderul național al PSD, Marcel Ciolacu va avea o discuție astazi cu premierul Ludovic Orban pentru alocarea in regim de urgența a banilor necesari dotarii cu aparatura medicala a noului spital din Falticeni.…

- China a inceput prima testare clinica a unui vaccin impotriva noului coronavirus, in contextul in care mai multe tari fac eforturi pentru a descoperi un mijloc de a combate agentul patogen, relateaza AFP.Un numar de 108 voluntari, impartiti in trei grupuri, au primit vineri primele injectii, a relatat…

- Autoritatile chineze au autorizat primele teste clinice asupra oamenilor ale unui vaccin experimental impotriva noului coronavirus, dezvaluie in editia marti Cotidianului Poporului, relateaza Reuters.

- EFORTURI… Dupa ani de zile in care nu s-a gasit nicio solutie pentru ca locuitorii din Negresti si comunele invecinate sa nu mai ajunga la Spitalul Judetean de Urgenta, pentru o banala injectie sau un tratament la urgenta, iata ca, astazi, are loc deschiderea oficiala a Centrului de Permanenta a orasului.…

- Bilantul epidemiei noului coronavirus a depașit 1.500 de morți in China, iar numarul deceselor, la nivel mondial, cauzat de aceasta infecție, a urcat la 1526, a informat, sambata dimineața, presa internaționala.Autoritatile chineze au anuntat ca numarul deceselor cauzate de coronavirus se ridica acum…

- O profesoara de engleza in varsta de 33 de ani din Suceava, care s-a reintors la sfarsitul lunii ianuarie din China, a fost internata, vineri, in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava cu suspiciune de infectie cu coronavirus, fiind transferata ulterior la Iasi. Directorul DSP Suceava, Silvia Boliacu,…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se reunește joi pentru a determina daca este necesar sa declare stare de urgența la nivel global din cauza raspandirii rapide a noului tip de coronavirus, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Directorul general al organizației, Tedros Adhanom…