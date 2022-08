Vaccin împotriva bolii Lyme aflat în faza 3 de studiu Compania Pfizer anunța ca a inceput testarea clinica de faza 3 a vaccinului impotriva bolii Lyme cu compania franceza de vaccinuri Valneva SE, transmite CNN. In prezent, se recruteaza aproximativ 6.000 de participanți din Europa și SUA unde boala Lyme este endemica. Participanții vor primi trei doze de vaccin, numit VLA15, sau placebo, urmate de rapel. VLA15 este singurul vaccin contra bolii Lyme aflat in testare clinica, precizeaza Pfizer. Vaccinul vizeaza bacteria Borrelia burdorferi, principala cauza a bolii transmise de capușe. In studiile preclinice și clinice de pana acum, vaccinul a „demonstrat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinurile rapel anti Covid-19 de la companiile Moderna și Pfizer actualizate vizand subvariantele Omicrom ar putea fi disponibile la inceputul toamnei, in vederea aprobarii de catre agențiile federale de sanatate, a anunțat la sfarșitul saptamanii trecute Departamentul pentru Sanatate și Servicii…

- Simptomele de COVID-19 ale presedintelui american, Joe Biden, continua sa se amelioreze si includ acum dureri de gat „mai putin suparatoare”, secretii nazale, tuse slaba si dureri de corp, in timp ce pulsul, tensiunea arteriala, ritmul respirator si nivelul de oxigen raman ”complet normale”, a declarat…

- Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a recomandat recent producatorilor ca sa actualizeze vaccinul contra Covid-19, pentru a face fața tulpinei Omicron BA.4/5, transmite CNN. Dr. Peter Marks, directorul Centrului de Evaluare și Cercetare Biologica din cadrul FDA, a declarat, intr-un…

- Autoritațile din Coreea de Nord dau vina pentru focarul de COVID-19 din țara pe grupuri de dezertori ajunși in Coreea de Sud pe care ii acuza ca au trimis peste granița baloane care erau contaminate cu coronavirus, relateaza The Guardian . Dupa doi ani in care a insistat ca nu a integistrat niciun caz…

- Administratia americana pentru alimente si medicamente (FDA) se declara ingrijorata din cauza unui posibil risc de inflamație cardiaca provocata de vaccinul Novavax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA a autorizat utilizarea unei doze booster de vaccin Pfizer impotriva COVID-19 la copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani, a anuntat FDA, relateaza Agentia Reuters, preluata de Agerpres. Autorizatia FDA face ca toate persoanele din Statele…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente FDA din Statele Unite ale Americii SUA a autorizat la inceputul saptamanii utilizarea unei doze booster de ser anti COVID produs de compania farmaceutica Pfizer, la copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani. Autorizatia FDA face ca toate persoanele din…