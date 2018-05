Vaccin experimental mpotriva Ebolei, administrat medicilor din Congo

Seism, luni, in judetul Buzau

A fost cutremur, in prima zi a saptamanii, in zona tarii in care se produc cel mai adesea miscari telurice – Vrancea. Conform infp.ro, seismul din 21 mai, din judetul Buzau, s-a produs la ora 13 si 31 de minute, la o adancime de doar 18 kilometri si a avut 2.6 grade pe Richter.