- Beijingul a aprobat inceperea studiilor clinice pentru un vaccin impotriva COVID-19 care se administreaza prin inhalare, dezvoltat de compania chineza CanSino Biologics, a declarat, marti, compania, intr-un comunicat, relateaza AFP.

- Cinci vaccinuri au primit deja o autorizatie conditionata de punere pe piata sau o autorizatie de utilizare de urgenta in China, insa niciunul nu este administrat prin inhalare, scrie Agerpres.Administratia Nationala a Medicamentului a dat unda verde conditionata luna trecuta unui alt vaccin produs…

- Emer Cooke, directoarea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), a declarat marti ca rapoartele clinice si de laborator revizuite de expertii sai nu permit deocamdata "eliminarea definitiva a unei legaturi intre vaccinul (de la AstraZeneca) si cazurile "rare" de coagulare sangvina detectate in unele…

- China a aprobat alte doua vaccinuri anti-Covid. Cele doua seruri produse de oamenii de știința din China vor putea fi in curand folosite in cadrul campaniei de imunizare in masa a populației. Conform The Guardian, Administratia nationala a produselor medicale din China a anuntat ca ele doua vaccinuri…

- Guvernul britanic a comandat, pentru anul viitor, inca 40 de milioane de doze din vaccinul anti-Covid dezvoltat de Valneva. Anunțul a fost facut luni de producatorul francez de medicamente, potrivit Reuters.Comanda totala a Regatului ajunge astfel la 100 de milioane de doze, menținand, totodata, opțiunea…

- Testele efectuate in vitro au aratat ca „anticorpii persoanelor care au facut vaccinul Pfizer-BioNTech impotriva COVID-19 neutralizeaza efectiv SARS-CoV-2 cu o mutație cheie care se gasește și in doua tulpini extrem de transmisibile”, potrivit comunicatului. Compania germana BioNTech a anunțat vineri…

- Compania farmaceutica chineza Tibet Rhodiola Pharmaceutical a anuntat marti ca un vaccin experimental impotriva coronavirusului pe care-l dezvolta impreuna cu societatea Stemirna Therapeutics a primit in China aprobarea pentru inceperea testelor clinice, relateaza agentia EFE. Acest vaccin…