Vaccin combinat, COVID-gripă, noul proiect al Pfizer-BioNTech. Serul, pe bază de ARN mesager, a intrat în prima fază de studii Gigantul farmaceutic american Pfizer si partenerul sau german BioNTech au anuntat, joi, lansarea primei faze a unui studiu asupra unui vaccin candidat pe baza de ARN mesager (ARNm) care combina protectia contra gripei si a COVID-19, potrivit AFP. Un vaccin combinat care utilizeaza tehnologia ARNm „ar putea simplifica practicile de vaccinare impotriva acestor doi agenti […] The post Vaccin combinat, COVID-gripa, noul proiect al Pfizer-BioNTech. Serul, pe baza de ARN mesager, a intrat in prima faza de studii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii si asistentii medicali din Italia suspendati din posturi intrucat nu s-au vaccinat impotriva COVID-19 vor fi in curand repusi in drepturi, a anuntat vineri noul ministrul italian al Sanatatii, Orazio Schillaci, potrivit Reuters. Decizia este motivata de o penurie ingrijoratoare de personal medical,…

- Elita Moscovei este șocata dupa ce multimilionarul rus Nikolay Petrunin (46 de ani), apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, a murit in circumstante suspecte. Motivul oficial invocat de autoritațile ruse a fost ca a decedat in urma complicațiilor cauzate de Covid, dupa ce s-ar fi aflat in coma…

- Cel putin 17 milioane de europeni au suferit de tulburari pe termen lung legate de COVID in 2020 si 2021, potrivit unei estimari publicate, marti, de biroul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a facut apel la o mai buna ingrijire a bolnavilor, relateaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Ministerul Sanatatii a informat vineri ca, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 23 de decese in randul pacientilor cu COVID, printre care si un bebelus in varsta de 2 luni. Potrivit autoritaților, sugarul avea 2 luni si a fost nascut prematur in judetul Alba. Peste 2.300 de persoane cu COVID, internate…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a autorizat, joi, vaccinurile anti-COVID-19 dezvoltate impotriva variantei Omicron de alianta Pfizer-BioNTech si de compania americana Moderna, informeaza AFP. Vaccinurile „tintesc subvarianta Omicron BA.1 pe langa tulpina originala a noului coronavirus”, au…

- Autoritațile din orașul Shenzhen, din sudul Chinei, au inchis temporar cea mai mare piața de electronice din lume, Huaqiangbei, și au suspendat luni serviciul in 24 de stații de metrou, in incercarea de a limita o epidemie de COVID-19, relateaza Reuters. Trei cladiri cheie ale zonei intinse, alcatuita…

- Un numar de 2.599 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, a anuntat, luni, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Adriana Pistol. Potrivit acesteia, 462 dintre cazurile noi inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati…

- Gigantul rus Gazprom a anunțat, marți, ca prețul gazelor naturale in Europa ar putea crește cu 60%, pana la peste 4.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, in aceasta iarna, in condițiile in care exporturile și producția companiei continua sa scada pe fondul sancțiunilor occidentale, transmite Reuters.…