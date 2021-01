Secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Clement Beaune, a reclamat "claritate si transparenta" in problema intarzierilor in livrarea vaccinului anti-COVID-19 AstraZeneca, evocand o "problema" daca se va dovedi ca Regatul Unit a fost privilegiat, noteaza sambata AFP.



"Nu vreau sa vorbesc despre ceva suspect, un complot, doresc claritate si transparenta", a spus Clement Beaune, invitat la programul "Les enfants de la Republique" de la Radio J, care va fi difuzat duminica dimineata.



"Daca exista o problema industriala, se poate intampla, am intelege asta", a explicat…