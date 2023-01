Vaccin ARNm contra cancerului. Testele încep în această toamnă Dupa vaccinul contra Covid-19, laboratorul BioNTech a realizat un vaccin pentru tratarea cancerului, a anunțat compania germana. Obiectivul? A trata pana la 10.000 de pacienți. Testele ar putea incepe in aceasta toamna, transmite Europe1. Compania germana BioNTech, care a conceput vaccinurile inovatoare contra Coid-19, va demara in Marea Britanie testele clinice pentru tratamente contra cancerului bazate pe aceeași tehnologie ARN mesager (ARNm), a anunțat, vineri, compania. Obiectivul este de a trata, pana in 2030, aproximativ 10.000 de pacienți cu imunoterapii anticancer personalizate pe baza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

