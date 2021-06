Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a anuntat miercuri ca vaccinarea completa impotriva COVID-19 va deveni obligatorie pentru toate persoanele care lucreaza in caminele de batrani din Marea Britanie, inclusiv personalul non-medical, informeaza Agerpres , potrivit AFP. Decizia vine dupa o vasta consultare publica. Ministrul…

- Autoritațile britanice au anunțat duminica 5.341 de noi cazuri Covid confirmate in ultimele 24 de ore, care duc la o creștere de aproape 50% a numarul de cazuri din ultimele șapte zile, relateaza The Independent. Ceea ce ingrijoreaza mai mult este transmiterea rapida a variantei Delta, cunoscuta ca…

- Marea Britanie nu dispune de un surplus de vaccinuri impotriva Covid-19 pentru a le trimite Indiei, care se confrunta cu un val mortal al epidemiei, a declarat, miercuri, ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, transmite Reuters.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca are ”pe radar” o varianta a coronavirusului identificata in India, dar nu știe inca daca tulpina are legatura cu creșterea spectaculoasa a numarului de cazuri de Covid din aceasta țara, relateaza Agerpres , care citeaza EFE. Noua varianta are doua…

- Gibraltar este primul teritoriu din lume in care toți adulții au fost imunizați impotriva Covid-19. Anunțul a fost facut de Matt Hancock, secretar de stat in ministerul Sanatații din Marea Britanie. „Sunt incantat sa anunț ca Gibraltar a devenit, ieri, prima țara din lume care și-a vaccinat intreaga…