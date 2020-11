Vaccin anti-COVID cu eficiență de 90%, în urma testelor Vaccinul impotriva COVID-19 produs de companiile farmaceutice Pfizer si Biontech este „eficient 90%”, potrivit anuntului facut, luni, de laboratoarele acestora. Rezultatele au venit in urma primei analize intermediare a testului lor, aflat in faza a treia, ultima inaintea unei omologari, relateaza AFP. Aceasta ”eficienta de vaccinare” a fost masurata prin compararea numarului de participanti infectati […] The post Vaccin anti-COVID cu eficiența de 90%, in urma testelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

