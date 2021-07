Vaccin anti-Covid-19 sau test obligatoriu pentru funcţionarii municipali din New York Orasul New York le va solicita tuturor functionarilor municipali sa se vaccineze impotriva COVID-19 sau sa se testeze o data pe saptamana, a anuntat luni primarul Bill de Blasio, transmit AFP si Reuters. Masura, care va intra in vigoare incepand din 13 septembrie, vizeaza peste 300.000 de persoane, printre care politisti, pompieri si profesori din cea mai mare metropola americana, unde varianta Delta a coronavirusului starneste ingrijorare.

"Obiectivul este redresarea noastra. Obiectivul este de a proteja oamenii", a explicat de Blasio intr-o conferinta de presa.



