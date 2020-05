Vaccin anti-COVID-19: Rusii ar putea incepe studiile clinice in doua saptamani Oamenii de stiinta din Rusia se pregatesc sa inceapa in doua saptamani studiile clinice pentru un vaccin care sa combata noul coronavirus, a anuntat ministrul rus al Sanatatii, potrivit agentiei de stiri Tass.



Rusia este una dintre tarile cu cele mai multe cazuri de coronavirus din lume, fiind intrecuta doar de SUA si de Brazilia, inregistrand aproape 400.000 de imbolnaviri si peste 4.500 de decese.



Potrivit oficialilor de la Kremlin, cercetatorii rusi lucreaza in prezent la aproape 50 de proiecte diferite de vaccinuri anti-COVID-19, relateaza Reuters.



