Vaccin anti-Covid-19 făcut pe pile în Româmia? Răspunsul oficialilor Romania incepe campania de vaccinare și primele 10.000 de doze ajung vineri in țara. Cei care se vor vaccina mai intai vor fi medicii și cadrele medicale. Guvernul duce in aceste zile o campanie de informare și incearca sa raspunda la toate neclaritațile privind modul de vaccinare sau posibilele efecte adverse ale vaccinului. Intr-un top realizat privind posibilele informații inșelatoare despre vaccinare Guvernul a inclus și faptul ca se vor face vaccinari pe pile. Informațiile sunt dezmințite categoric de reprezentanții Guvernului. Citește și: Ce a transmis criminalul in serie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

