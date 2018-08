Stiri pe aceeasi tema

- Peste 740 de pompieri se lupta cu un incendiu forestier in sudul Portugaliei, dupa ce temperaturile au urcat la punctul de a atinge un nou record in Peninsula Iberica pe fondul unui val de caldura ce a atras incendii de vegetație din Grecia pana in Suedia, relateaza Reuters. Trei oameni au murit saptamana…

- Portugalia si Spania au emis sambata alerte din cauza vremii extrem de calde, inregistrand un val de caldura cu temperaturi care se apropie de recorduri in sudul Europei, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.Portugalia a emis o alerta cod rosu de caldura extrema in peste jumatate…

- Portugalia si Spania au emis sambata alerte din cauza vremii extrem de calde, inregistrand un val de caldura cu temperaturi care se apropie de recorduri in sudul Europei, relateaza The Associated Press.

- Sudul Europei se confrunta cu un val de caldura sufocanta, iar meteorologii au emis avertizari cod roșu și portocaliu de canicula in acest weekend in zone din Spania, Portugalia, sudul Franței, Grecia sau Croația.

- Europa este lovita de un val de canicula. Temeperaturile ridicate au facut deja 3 victime in Spania. Chiar daca este situate in nordul continentului, Suedia se topește, la propriu: un ghețar s-a topit!

- Europa de Vest era vineri afectata de o canicula - cu recorduri istorice de temperatura, turisti si locuitori care se racoreau in fluvii care traverseaza orase, valuri de caldura mortala si ghetari care se topesc, relateaza AFP, conform news.ro Portugalia a inregistrat un record istoric de 45,2°…

- Avertizare de calatorii in Spania, Portugalia si Croatia din cauza caniculei extreme care s-a abatut peste Europa. Ministerul de Externe de la Bucuresti le-a recomandat cetatenilor sa evite deplasarile in cele trei tari intrucat meteorologii au emis cod rosu si portocaliu de

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de calatorie pentru Spania, unde a fost emis cod portocaliu de canicula, temperaturile urmand sa depașeasca 40 de grade Celsius.In Elveția și Croația au fost emise coduri roșii de canicula, iar miercuri s-au inregistrat temperaturi cuprinse…