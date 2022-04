Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu ora 00.00 inceteaza TOATE restricțiile, precum și restrangerea sau interzicerea unor activitați, cum ar fi obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile publice, restrangerea sau interzicerea organizarii și desfașurarii de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor…

- UDMR anunta, luni, printr-un comunicat de presa, ca titularii obiectivelor pot transmite propuneri de obiective pana la noul termen limita de 20 martie 2022, in loc de 13 martie 2022. ”Cele 12 rute turistice/culturale sunt: ruta castelelor, ruta curiilor, ruta culelor, traseul gastronomiei traditionale,…

- ”Intrucat numarul de solicitari este deja unul impresionant si estimam ca va creste in zilele urmatoare, ANAT solicita sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv al Politiei de Frontiera, prin stabilirea unui acord intre institutii, in baza caruia sa putem crea o punte eficienta de comunicare…

- Operatorul turistic Hello Holidays a asigurat și asigura transport gratuit refugiaților din Ucraina care tranziteaza Romania. Un transfer de la Vama Siret la București a fost realizat pe 28 februarie pentru mai mult de 100 de studenți indieni ai unor facultați de medicina din Ucraina.Un prim transport…

- Nici nu a venit bine in Romania, ca s-a și ranit grav. Un militar francez sosit la noi in țara in contextul razboiului din Ucraina, s-a impușcat in mana, din greșeala, miercuri, la Iași. Starea militarului este stabila, in prezent, dupa cum a declarat șefa UPU-SMURD, dr. Diana Cimpoeșu. „Facem investigații…

- Daca Rusia va obține controlul asupra Ucrainei sau va reuși sa o destabilizeze la scara majora, o noua era va incepe pentru Europa și SUA, avertizeaza doi experți ai think-tank-ului american German Marshall Fund, intr-o analiza publicata de revista Foreign Affairs, cu puțin timp inainte de debutul invaziei.…

- Razboiul din Ucraina va avea urmari fatale și asupra economiei mondiale. Nu va face o excepție nici Romania. Economia Romaniei va avea de suferit de pe urma razboiului economic dintre Uniunea Europeana si Rusia, insa exista si solutii pentru a contracara acest lucru. Razboiul clasic dintre Rusia si…