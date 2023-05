Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70.000 de turisti sunt asteptati pe Litoral in vacanta de Rusalii, cea mai solicitata statiune fiind Mamaia, potrivit Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR).

- Romanesc (FPTR) lanseaza, luni, o noua editie a programului „Litoralul pentru toti”, cu preturi cu pana la 70% mai mici fata de cele din varful sezonului. „Continuam acest program de succes, pe care romanii il asteapta in fiecare an. Este perioada in care preturile pe litoral sunt cu pana la 70% mai…

- Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) anunța lansarea unei noi ediții a programului social “Litoralul pentru toți” in perioada 22 mai – 18 iunie, prin care turiștii se pot caza in hotelurile din stațiunile autohtone de la Marea Neagra cu tarife ce pornesc de la 52 de lei pe noapte de persoana,…

- Programul „Litoralul pentru toți” 2023: Care este perioada in care romanii pot merge la mare pe bani mai puțini Programul „Litoralul pentru toți” 2023: Care este perioada in care romanii pot merge la mare pe bani mai puțini Turiștii romani vor putea, incepand cu data de 3 mai, sa beneficieze de reducerile…

- Vicepresedintele ANAT (Asociația Naționala a Agențiilor de Turism), Cristian Barhalescu, a anuntat ca se asteapta peste 70.000 de turisti pe litoral in minivacanta de 1 Mai, precizand ca si statiunile de munte vor fi cautate in aceasta perioada, conform news.ro.Cristian Barhalescu a declarat, vineri,…

- Uniunea Arhitecților pregatește o expoziție despre “Litoralul romanesc in perioada 1955 – 1990” și invita pe cei care dețin amintiri sa participe cu fotografii de epoca, proiecte, desene. „Dragi colegi, pregatim o expoziție despre “Litoralul romanesc in perioada 1955 – 1990” pornind de la documentele…

- Cazare pe litoralul romanesc, in minivacanța de Paște, de la 62 de lei pe noapte. Cate hoteluri vor fi deschise pentru turiști Pentru minivacanța de Paște, pe litoralul romanesc vor fi deschise zeci de hoteluri pentru turiști. Prețurile de cazare pornesc de la 62 lei/noapte, de persoana. Minivacanța…

- Minivacanța de Paște da startul sezonului estival pe litoralul autohton, in condițiile in care in stațiunile de la Marea Neagra sunt așteptate cateva sute de turiști in intervalul 14 - 17 aprilie.