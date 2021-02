Vacanțele în străinătate, un moft. Câți bani au cheltuit românii pe acestea în 2020 Pe timpul pandemiei romanii au cheltuit pe vacanțele din afara țarii aproximativ 3 miliarde de euro, jumatate fața de suma cheltuita in 2019. Romani vs straini Vacanțele au fost evident mai puține in 2020, astfel ca romanii nu au mai plecat atat de des in strainatate, dar nici strainii nu au mai venit la noi in țara. Prin urmare, turistii straini sositi in Romania au cheltuit doar 1,2 miliarde de euro in 2020, cu 60% mai putin fata de 2019, scrie ZF. Deficitul din turism a fost anul trecut de circa 1,5 miliarde de euro, fapt ce arata ca apetitul romanilor de a pleca in vacante in afara tarii este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

