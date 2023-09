Vacanțele în străinătate ard rău la buzunare - Prețul zborurilor cu companiilor low cost a explodat în 2023 - Italia, Franta si Spania sunt tarile unde si-au petrecut vacanta de vara trei sferturi dintre romanii care si-au organizat calatoriile in strainatate pe eSky.ro. Potrivit platformei de organizare a calatoriilor, in sezonul estival 2023, romanii au platit in medie 158 de euro/persoana pentru un zbor international dus-intors cu liniile aeriene low-cost, cu 19% mai mult decat in urma cu un an si au cumparat biletele cu mai mult timp in avans, perioada extinzandu-se de la aproximativ 40 la aproape 45 de zile fata de acelasi sezon al anului trecut. ”Italia, Franta si Spania - iata unde si-au petrecut… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

