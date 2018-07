Vacantele in spatiu ar putea deveni o realitate din 2019. Cat costa un bilet la compania lui Jeff Bezos

Stiri pe aceeasi tema

- Un fost angajat al Apple a fost inculpat de autoritatile americane pentru furt de secrete comerciale, acesta fiind acuzat ca a descarcat informatii legate de un automobil autonom pe un laptop personal si a incercat sa fuga in China, transmite Reuters. Fostul angajat, Xiaolang Zhang, si-a dezvaluit…

- O companie din Portugalia a creat un smartphone a carui carcasa este facuta partial din pluta, un material natural si regenerabil care se gaseste din abundenta in aceasta tara. Telefonul Ikimobile este astfel printre primele dispozitive de acest gen care folosesc si alt tip de material in…

- Copiii migrantilor arestati dupa trecerea ilegala a frontierei vor putea fi detinuti impreuna cu parintii lor, a decis guvernul american intr-un document dat publicitatii vineri, informeaza Reuters. Legile americane lasau pana acum sa se inteleaga ca Departamentul de Securitate Interna are…

- Capitala Finlandei, Helsinki, este considerata drept posibila locatie pentru un summit intre presedintele american, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, a declarat marti un oficial american. Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat la sfarsitul saptamanii trecute ca…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit joi la Kremlin pe seful prezidiului Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong Nam, care i-a inmanat un mesaj in scris din partea liderului nord-coreean Kim Jong Un. Anterior, presedintele rus i-a transmis liderului nord-coreean…

- Presedintele american Donald Trump le-a spus, vineri, omologilor din G7 ca si-ar dori reprimirea Rusiei in cadrul grupului celor mai insutrializate tari din lume, "Ei au expulzat Rusia, ar trebui sa reintegreze Rusia. Pentru ca ar trebui sa avem Rusia la masa negocierilor", a declarat el inainte…

- Statul Texas a anuntat, marti, ca da in judecata Administratia Donald Trump pentru ca incearca sa anuleze un program instituit de fostul presedinte american Barack Obama pentru a proteja de deportare imigrantii ilegali care au venit in Statele Unite cand erau copii. Alte state care s-au alaturat…

- Pana la sfarsitul acestui an, Singapore Airlines vrea sa relanseze cea mai lunga cursa aeriana din lume: de la Singapore spre New-York, in cadrul careia pasagerii vor petrece aproximativ 20 de ore in zbor. Compania aeriana a operat anterior aceasta cursa, insa a anulat-o in anul 2013, din…