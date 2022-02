Stiri pe aceeasi tema

- Costul inflației pentru o familie medie din România (doi adulți și un adolescent) este de circa 250 de lei lunar, fiind evident diferit în cazul în care familia e compusa din șomeri, salariați sau pensionari. În cazul unei familii de salariați, costurile urca la aproape 300 de…

- BNR estimeaza ca prețurile vor fi tot mai mari in perioada care urmeaza. Inflația va ajunge la 11,2% in perioada aprilie-iunie, dupa expirarea masurilor de plafonare și compensare a facturilor la gaze și energie electrica. Vara nu va aduce ieftiniri, ci scumpiri. BNR a crescut prognoza de…

- Creșterea prețurilor se va accelera. Banca Naționala a Romaniei (BNR) se așteapta ca inflația sa treaca de 11% in perioada aprilie-iunie, adica dupa expirarea masurilor de plafonare și compensare a facturilor la gaze și energie electrica. Scumpirile vor continua și in primele luni de vara, perioada…

- Vacanțele vor costa in 2022 și cu 25% mai mult fața de anul trecut. Pe plan global, restricțiile dispar treptat și turiștii se grabesc sa iși rezerve concediile mult visate, iar cererea este din ce in ce mai mare. Agențiile de turism abia fac fața rezervarilor pentru vara. In afara de Bulgaria, Grecia…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile elene au revizuit conditiile de intrare in Republica Elena in contextul pandemiei de COVID-19 si, incepand de duminica, ora 6,00, pana pe 10 ianuarie 2022, intrarea pe teritoriul acestei tari va fi permisa cu respectarea cumulativa a unor conditii.…

- Analiștii BCR continua sa creada ca inflația va ajunge la 7,1% la finalul lunii acesteia, dupa ce INS a raportat doar o scadere minora, de 0,14% in luna noiembrie, pana la 7,8%. In octombrie, inflația urcase la o maxima a ultimilor ani, de 7,94%, a...

- Scumpirile la orice inseamna ca inflația este aici pentru a ramane. Și tinde sa creasca, sfidand prognozele oficiale, erodand credibilitatea instituțiilor financiare și a celor care le conduc. Președintele Rezervei Federale(Fed), influentul Jerome Powell, și-a modificat tonul despre inflație, declanșand…

- Portugalia este una dintre tarile membre ale Uniunii Europene cu cele mai scazute rate ale inflatiei, scrie Euractiv. Ministrul de finante al tarii, Joao Leao, a subliniat ca aceasta situatie se datoreaza faptului ca guvernul tarii a luat masuri din timp pentru stabilizarea preturilor din sectorul electricitatii,…