Vacanțele devin tot mai scumpe. Cât a ajuns să coste o zi pe litoralul românesc Vacanțele la mare s-au scumpit in toata Europa. O zi pe litoralul romanesc a ajuns sa coste chiar și o mie de lei pentru familiile care vor sa-și petreaca concediul la malul marii. Și vorbim despre sudul litoralului, recunoscut pentru prețurile mici. In nordul litoralului, aceasta suma se dubleaza. Așa ca turiștii incearca sa-și fixeze un buget zilnic, pe care sa nu-l depașeasca. Dar, socoteala de acasa nu se potrivește cu cea...de pe plaja. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

