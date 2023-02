Stiri pe aceeasi tema

- Te-ai gandit cumva sa scapi de galagia și traficul inernal din București, sau de traficul infernal, și ai nevoie de odihna? Nu trebuie sa-ți faci planuri pentru a merge prea departe și nici sa-ți calculezi bugetul, avand in vedere prețurile de la aceasta ora. Poți sa te relaxezi mergand in locul superb…

- Analistul economic Adrian Negrescu a afirmat ca avem preturile din ce in ce mai mari la produsele alimentare de baza si la servicii, iar acest lucru afecteaza puterea de cumparare a romanilor, mentionand ca mai mult de 40% din cheltuielile unei familii cu doi copii merg in aceasta zona.El…

- Una din marile senzații greșite pe care le au romanii este ca prețurile din țara sunt comparabile sau mai mari decat cele din statele din vestul Europei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ne revedem tot mai rar și ne așezam greu la discuții intre generații. Umplem lipsa conversațiilor cu mancare. Și punem presiune pe noi, ca și cum acest timp ar trebui valorificat fara nici o secunda risipita. Dar, nu cumva, abia așa risipim ceea ce ne-am putea spune? Jurnalista Elena Stancu calatorește…

- Trei sferturi dintre romani considera ca Romania se indreapta intr-o direcție greșita și mai mult de jumatate dintre ei s-au temut anul acesta de pericolul razboiului. Sunt datele unui sondaj IRES, care a analizat percepția romanilor in legatura cu mai multe subiecte la final de an 2022. Și in privința…

- Dupa un an intreg de scumpiri, am mers la piața sa vedem cat de mult s-au schimbat prețurile. Cifrele sunt șocante. Un litru de ulei a ajuns sa coste 20 de lei, de la 8 lei cat costa la finalul anului trecut, un pachet de unt s-a scumpit de la 10 la 16 lei iar un litru de lapte de la 5 la 10 lei. Cum…

- Romanii sunt din ce in ce mai interesați in aceasta perioada de locuri din Romania unde sa se bucure de zapada. Ei bine, țara noastra are partii de schi la fel ca și in Austria, insa prețurile sunt mult mai mici. Iata unde se afla acestea.

- Masa festiva de sarbatori este un prilej de bucurie pentru toata lumea. Ultimele date privind inflația arata ca romanii nu stau deloc bine. Toate alimentele s-au scumpit, dar, aici este mai accesibil fața de alte state.