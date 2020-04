Stiri pe aceeasi tema

- Bulgarii sunt obligati sa poarte masti de protectie in orice spatiu public, interior sau exterior, pentru a limita raspandirea noului coronavirus.Noua masura anuntata de ministrul bulgar al Sanatatii vine pe fondul unui stoc limitat de masti de protectie. Acestea nu se gasesc in numar suficient in farmaciile…

- Vești proaste pentru romanii care vor sa plece in perioada sarbatorilor pascale. Potrivit secretarului de stat din MAI, Raed Arafat, varful epidemiei de coronavirus va fi in perioada Paștelui. Potrivit lui Raed Arafat, in comunitatea știițifica aparut teoria conform careia varful epidemiei de coronavirus…

- Avertisment dur de la Bruxelles: Romania a ratat toate țintele stabilite. Deficitul bugetar explodeaza in 2021, daca se majoreaza pensiile Romania rateaza toate țintele pe care și le-a stabilit in fața Comisiei Europene. Este vorba despre educație și cercetare, cadru legislativ și deficite structurale.…

- IRI Travel, principalul touroperator pe destinatia Bulgaria, a decis ca nu va mai vinde pachete turistice catre Italia si alte state expuse epidemiei de coronavirus, oprind operatiunile catre aceste tari timp de o LUNA. In prezent, IRI Travel are oferte catre nordul Italiei, pachete catre…

- Reprezentantii agentiilor de turism din Romania sunt de parere ca ieftinirea vacantelor de la Marea Neagra vor avea loc pe fondul falimentului cele mai vechi companii de turism din lume, Thomas Cook. "Ramasi fara turistii vestici inca din vara anului trecut hotelierii bulgari s-au adaptat…

- Sejururile in Bulgaria vor fi cu pana la 10% mai ieftine in acest an fața de 2019, dupa ce hotelierii bulgari au inceput sa reduca prețurile, ca urmare a falimentului Thomas Cook, cea mai veche companie de turism din lume.Ramași fara turiștii vestici, bulgarii au redus prețurile in acest an.In schimb,…

- Vacanțele la litoralul Marii Negre vor fi cu pana la 10% mai ieftine decat cele din 2019, pe fondul falimentului cele mai vechi companii de turism din lume, Thomas Cook. Ramași fara turiștii vestici inca din vara anului trecut hotelierii bulgari s-au adaptat cererii și au scazut prețurile pentru acest…

- Consultantii in turism IRI Travel au adunat informatii despre tipurile de mancaruri si costurile medii pentru serviciile pe care hotelierii cele patru țari le ofera. Astfel, „Pentru un hotel de cinci stele tariful mimim de persoana pe noapte este de 380 de lei (aproximativ 80 euro) in statiunea Mamaia,…