Vacanțe școlare în anul şcolar 2022 – 2023 Anul scolar 2022 – 2023 incepe la data de 1 septembrie 2022, se incheie la data de 31 august 2023 si are o durata de 36 de saptamani de cursuri. – 22 octombrie – 30 octombrie 2022 – 23 decembrie 2022 – 8 ianuarie 2023 – Vacanța de Craciun * cursuri – de luni, 9 ianuarie 2023, pana vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, dupa caz; – vacanta – o saptamana, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in perioada 6 – 26 februarie 2023; – 7 aprilie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul privind structura anului scolar 2022 – 2023 a fost publicat luni in Monitorul Oficial. Cursurile anului scolar 2022 – 2023 incep la data de 5 septembrie 2022. Anul școlar 2022-2023 are o durata de 36 de saptamani. Acesta este organizat pe 5 „module de invațare” și are 5 vacanțe. „Școala altfel”…

- Ordinul privind structura anului scolar 2022 – 2023 a fost publicat luni in Monitorul Oficial, informeaza AGERPRES . Anul scolar 2022 – 2023 incepe la data de 1 septembrie 2022, se incheie la data de 31 august 2023 si are o durata de 36 de saptamani de cursuri. Cursurile anului scolar 2022 – 2023 incep…

- Ordinul privind structura anului scolar 2022 – 2023 a fost publicat azi in Monitorul Oficial. Astfel, s-a decis cand se va incepe școala in septembrie și care vor fi perioadele de vacanțe școlare in 2023. Anul scolar 2022 – 2023 incepe la data de 1 septembrie 2022, se incheie la data de 31 august 2023…

- Ordinul de ministru care contine noua structura a anului scolar a fost publicat, azi, in Monitorul Oficial. Actul normativ legifereaza schimbarile anuntate, saptamana trecuta, de Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei. Anul scolar 2022—2023 se structureaza astfel: cursuri — de luni, 5 septembrie 2022,…

- Anul scolar 2022-2023 incepe mai devreme si nu va mai fi imprtit in semestre si trimestre, ar fi hotarat responsabilii din Educatie, potrivit surselor Observator. Insa marea schimbare o reprezinta faptul ca elevii nu vor mai da teze. Elevii vor trebui sa isi pregateasca ghiozdanele mai devreme pentru…

- Ministrul educatiei propune o noua structura a anului scolar viitor Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Foto: gov.ro. Viitorul an școlar ar putea începe mai devreme și s-ar putea încheia mai târziu - este propunerea ministrului educației Sorin Cîmpeanu. El a precizat…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat miercuri propunerile instituției pe care o conduce privind structura anului școlar 2022-2023. Anul școlar viitor ar putea incepe pe 5 septembrie, iar in luna octombrie va fi o vacanța pentru toți elevii din ciclurile primar, gimnazial și liceal. Luam in…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca a propus ca școala sa inceapa in anul școlar 2022-2023 pe data de 5 septembrie și sa se incheie pe 16 iunie. In plus, spune oficialul, in toamna ar putea fi introduse Saptamana Altfel și o saptamana de vacanța pentru toți elevii. „Vom propune ca aceasta…