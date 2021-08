Stiri pe aceeasi tema

- Inginer, inginer chimist și funcționar administrativ Permanent Permanent Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea din Pitesti, Județul Argeș Localizare: Argeș – Ilfov 10-08-2021 14 zile ramase Șofer Permanent Permanent Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Leresti, Județul Argeș Localizare: Argeș…

- Un numar de 24.341 de locuri de munca sunt disponibile la nivel national in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), potrivit datelor transmise de agentii economici, se mentioneaza intr-un comunicat remis miercuri de institutie, informeaza Agerpres. Cele mai…

- Angajatorii din Spaiul Economic European ofer prin intermediul reelei EURES România 242 locuri de munc vacante dup cum urmeazNorvegia &ndash 111 locuri de munc pentru peisagist i pietrar instalator ventilaie medic tâmplar maseur terapeut programator CNC ef departament de tiine Fizice Aplic...

- *** Curtea de Apel Cluj organizeaza in datele de 06, 07, 08 septembrie 2021, in conformitate cu dispozitiile Hotararii Planului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, concursul pentru ocuparea urmatoarelor 12 (doisprezece) posturi de grefier:…

- Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori 370 locuri vacante in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareObservatiioperator introducere validare si prelucrare datevechime in munca minim 36 luni studii mediisuperioare angajare perioada determinataBIBLIOTECA JUDETEANA PANA...

- First Job School organizeaza in perioada 23-24 iunie 2021, intre orele 09.00-18.00 cea de-a VIII a editie a CELUI MAI MARE TARG DE LOCURI DE MUNCA la International Trade Center Brasov. Ofertele de angajare sunt din toate domeniilor de activitate vizand atat pozitii entry level cat si top management…

- “Cream 90 de locuri noi pentru antepreșcolari intr-o cladire noua, moderna, pe care o vom dota cu tot ce e necesar. Am semnat contractul pentru construcția unei creșe in cartierul Țiglari, investiția insumand 4,5 milioane de lei pe care i-am obținut din fonduri europene. In scurt timp semnam și contractul…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astazi ca s-a mai facut un pas in ceea ce inseamna construirea parcarii supraterane de langa Primarie și anume s-a stabilit tema de proiectare. Pe de alta parte, Lungu a spus ca atat in privința parcarii de langa Primarie cat și a celei din cartierul…