- O alta discuție este legata de modul in care vor continua cursurile școlare pana la vacanța de Paște care incepe pe 2 aprilie.LISTA RESTRICȚIILOR PROPUSE DE DSP PENTRU CAPITALA- inchiderea școlilor;- inchiderea afterschool-urilor;- inchiderea mall-urilor la 18:00 (sau 21:00 - potrivit unor surse Realitatea…

- Slujbele de Paste vor fi organizate din nou in format restrans, a anuntat Vaticanul marti. Este al doilea an in care sarbatorile vor fi marcate de restrictiile severe impuse in contextul pandemiei de coronavirus.

- Mai mulți oameni au protestat in București și in țara fața de restricțiile date de autoritați in timpul starii de alerta. Protestatarii au cantat, au dansat și au cerut ca de Paște bisericile sa fie deschise. Manifestații au avut loc in toata Europa.

- Saptamana aceaasta se finalizeaza licitația și va fi desemnat caștigatorul pentru realizarea la cheie a etapei de proiectare pentru tronsonul cuprins intre Targu Neamț-Iași-Ungheni, parte din Autostrada 8, zisa și a Unirii, care leaga Ardealul de Moldova, a anunțat ministrul Transporturilor, Catalin…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a anunțat ca șeful DSU, Raed Arafat, a fost ținta unui fake news care se referea la slujba de Paște. Pentru a fi mai credibila, sursa citata la o declarație atribuita lui Arafat era televiziunea Digi24, conform DSU. O falsa declarație a fost atribuita secretarului…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca evoluția pandemiei de COVID-19 este ingrijoratoare, dar nu are in vedere un lockdown de Paște. Dupa intalnirea cu miniștrii sanatații și educației, Klaus Iohannis a spus ca planuiește sa restricționeze circulația…

- Ungaria ar putea lua in considerare inasprirea unora dintre restrictiile impotriva pandemiei de coronavirus in contextul in care se asteapta ca numarul infectarilor sa creasca puternic in urmatoarele doua saptamani, a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul public de radio, potrivit Reuters.…

