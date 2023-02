Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege inițiat de senatorii Nicoleta Pauliuc și Adrian Hatos, care ar urma sa rezolve „discriminarea” cu care se confrunta tinerii romani aflați la studii in strainatate, deși pare o inițiativa buna, pare sa fie facuta „pe picior”, pentru ca face referire doar la cei care studiaza in Europa. …

- O rețea de trafic de organe a fost destructurata, dupa cum a anunțat poliția, vineri. Victimele erau, in general, tineri, care apoi erau rapiți, dupa care li se recoltau organe. Mai multe persoane au fost arestate in acest caz.

- Vacanțele in Romania pot fi la fel de scumpe ca la Burj Al Arab, in Dubai, sau pe vreo insula exclusivista, unde nu ajung toți muritorii. Cea mai scumpa vacanța de Craciun costa 55.000 de euro și asigura patru nopți de cazare la un conac din Transilvania, arata o analiza Nordis Travel.”Cei mai mulți…

- O companie a calculat costul studiilor la facultați din afara țarii. In sistemul public european, taxele de școlarizare, in general, nu sunt foarte mari. In sistemul privat din afara spațiului european, insa, universitațile au o taxa de școlarizare foarte

- Din 2015 pana anul trecut, chiriile s-au scumpit cu cel puțin 40% in Cluj-Napoca, oraș care a intrecut capitala cu privire la acest aspect, Bucureștiul a inregistrat o creștere de doar 30% in aceasta perioada.

- Lidl pregatește oferte de nerefuzat pentru clienți. Majoritatea romanilor cauta prețuri cat se poate de mici in perioada scumpirilor. Mulți dintre cumparatori fac tot posibilul sa achiziționeze produsele care sunt nelipsite din casa in sezonul rece, așa ca se pregatesc sa plece acasa cu un brad natural…

- Aproape jumatate (44%) dintre copiii ai caror parinți lucreaza in strainatate au ramas in țara fara mama alaturi, fie ca aceasta este plecata impreuna cu tatal, fie ca este singurul parinte plecat din familie. Doar 7% dintre parinți intenționeaza sa ia co