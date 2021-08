Stiri pe aceeasi tema

- Este aglomerație mare in aceasta perioada in vamile din vestul țarii. Mii de romani care lucreaza in strainatate vin acasa in concediu. De cealalta parte a graniței, sunt cei care fie pleaca in vacanța in Europa, fie se intorc, la munca, in țarile de adopție. The post Cozi uriașe la vamile din vestul…

- Canicula a facut loc furtunilor violente in multe județe. Meteorologii au emis in cateva ore un lung sir de avertizari cod rosu de ploi și vijelii, inclusiv in zone unde inundațiile au facut prapad, așa cum s-a intamplat in Alba.

- In prima sa vizita oficiala in Romania, Anna Bjerde, vicepreședintele Bancii Mondiale pentru Europa și Asia Centrala, a apreciat nivelul inalt recent de creștere economica al țarii, precum și raspunsul eficient al țarii la criza economica și la cea din domeniul sanatații generate de pandemia de COVID-19.…

- Cetațenii Republicii Moldova vor decide, la alegerile din 11 iulie, soarta statului și a calitații vieții acasa. Opțiunile sunt clare: cu Rusia sau cu Europa, comunism sau modernizare, saracie sau investiții UE, teroarea hoților sau forța legii. Altfel spus: pachetul de redresare economica de 600…

- Varianta mai contagioasa Delta a Covid-19 este cea mai rapida si mai puternica de pana acum a coronavirusului si va ”ataca” persoanele cele mai vulnerabile, mai ales in locurile cu rate scazute de vaccinare, au avertizat luni oficiali ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite CNBC, citata…

- E ziua copilului. Ma uit pe o harta. Circula acum cațiva ani o harta a „credintei” care ne arata ca, dintre toate tarile Uniunii Europene, Romania are cel mai mare procent de oameni care cred in Dumnezeu: 92%. Avem partide care se revendica creștine, o populație care se revendica creștina, o patura…

- Ultramaratonistul Vlad Pop a reușit sa ofere burse educaționale pentru o suta de copii bolnavi de cancer, dupa ce a alergat 620 de km, de la Cluj-Napoca la Constanța. Acum, sportivul are o noua provocare. El iși propune sa adune bani pentru 200 de copii.