Stiri pe aceeasi tema

- Cat costa palatului lui Gigi Becali de langa Guvern. E de vanzare? Palatul aurit din apropierea Pieței Victoria din București, care ii aparține lui Gigi Becali, a devenit un deziderat pentru unii clienți cu dare de mana. Cladirea construita in 1915 ar fi putut fi vanduta unei ambasade, daca proprietarul…

- Vedetele din Romania care știu sa faca bani investesc milioane de euro in afaceri. Doua dintre aceste vedete sunt Simona Halep și Cristi Borcea. Acum s-a aflat cat costa un concediu la hotelurile Simonei Halep sau lui Cristi Borcea. Prețurile au luat-o razna. Cat costa o noapte de cazare in hotelul…

- Ovidiu Petre a intrat, de curand, in atenția paparazzi-lor SpyNews.ro, care l-au surprins pe fostul fotbalist de la Steaua intr-o ipostaza demna de urmat. Fostul mijlocaș al echipei din București este un tata cum rar mai vezi. In compania soției,dar și a copiilor, acesta a fost vazut intr-un mall din…

- Cum scumpirile din ultima perioada ale facturilor au devenit o ingrijorare tot mai mare pentru romani, subiectul locuințelor care promit un consum de energie cat mai mic, prin urmare și facturi mai mici, devine unul tot mai interesant pentru publicul...

- La o saptamana de la tragedia produsa langa Lacul Morii din Capitala, unde Ana Oros a murit mușcata de caini, primarul Sectorului 6 spune ca, daca ar fi in locul familiei victimei, ar da in judecata toate autoritațile, inclusiv pe el insuși. Ciprian Ciucu a mai declarat, la Digi24, ca pericolul inca…

- Unii dintre romanii care au nevoie sa cumpere o locuința sau vor sa investeasca in piața imobiliara amana momentul deoarece prețurile au crescut, la fal ca ratele de la banca.Sunt insa destui care fac pasul, in ciuda scumpirilor. Este concluzia unui roman care incearca de un an sa cumpere…

- Ofertele pentru apartamentele cu trei camere in Sofia sunt cuprinse intr-o gama foarte larga, cu prețuri intre 120 de mii și 300 de mii de euro, potrivit unei analize a unei companii de consultanța pe piața imobiliara, arata novinite.bg.

- Vestea ca Mitica Popescu a murit a intristat Romania. Familia, oameni de rand, dar și vedete din showbiz-ul romanesc au mers sa iși ia ramas-bun de la marele actor la Teatrul Mic din Capitala, acolo unde a fost depus sicriul cu trupul neinsuflețit. Astazi va fi inmormantat. La ce ora va fi condus pe…