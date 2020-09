Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR AN ȘCOLAR 2020-2021. Noul an școlar are 34 de saptamani, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetarii (MEC). Citește și: Peste 230 de unitati de invatamant in scenariul ROSU si aproape 5.000 in GALBEN la inceput de an scolar. Ce se intampla in Bucuresti Anul…

- Tratamentele copiilor cu afecțiuni grave sunt foarte costisitoare și dureaza o perioada îndelungata de timp, poate chiar ani de zile. Pe lânga faptul ca ei se confrunta cu anumite boli grave, încearca sa țina pasul și cu începerea anului școlar.…

- Sute de mii de parinți se intreaba cum sa procedeze in noul an școlar. Unii se gandesc sa-și țina copiii acasa, pana se lamuresc cat de sigure sunt școlile. Alții iau in calcul sa ceara inghețarea anului școlar.

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca au loc discuții privind inceperea anului scolar cu prezenta fizica in clase de la 1 octombrie, iar pana atunci cursurile sa fie online. Nu s-au luat decizii clare, astfel ca inceputul anului școlar, preconizat a fi cel mai dificil de pana acum, este din nou bulversat…

- Reprezentanții Primariei sectorului 4 au anunțat ca vor fi distribuite maști de protecție pentru copii și cadrele didactice, viziere și substanțe necesare pentru dezinfecție in fiecare clasa. ...

- Elena Ionita, directorul Directiei de Sanatate Publica Olt, a fost diagnosticata cu coronavirus pe 19 august. Șefa DSP afirma ca se afla in concediu cand s-a infectat cu SARS-CoV-2.Elena Ionita a declarat, pentru Mediafax, ca a luat boala de la sotul sau, iar acesta din comunitate.”Am fost depistata…

- Inainte de inceperea noului an scolar, parintii se gandesc daca sa isi trimita copiii la scoala sau sa amane chiar si cu un an revenirea in colectivitate de teama infectarii cu SARS-COV-2 a celor mici. Medicii le recomanda sa isi trimita copiii la scoala, insa sa fie precauti, sa ii tina la domiciliu…

- PSD solicita Guvernului PNL sa faca "tot posibilul" ca anul scolar sa inceapa in siguranta, adaugand ca educatia online este "imposibila" in multe zone si, chiar daca se poate desfasura, studii "solide" arata "cat de complexe si grave sunt urmarile asupra copiilor". "Copiii trebuie sa mearga la scoala,…