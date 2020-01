Vacanţe ieftine în California Americanii au devenit, in ultimii ani, foarte interesati de turistii romani, iar ofertele agentiilor de turism sunt din ce in ce mai atractive. Cele mai vizitate sunt parcurile de distractii, cele mai mari din... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al apararii, Mark Esper, a anuntat marti ca vor fi sporite efectivele infanteristilor marini care protejeaza ambasada Statelor Unite din Bagdad, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Decizia a fost luata in urma demonstratiilor violente ale irakienilor; o multime de manifestanti…

- Odata cu scaderea temperaturilor, incepi sa-ti faci planuri si calcule pentru sezonul rece, in care facturile vor fi mai mari din cauza caldurii furnizate in locuinta. Caloriferele si instalatiile de gaz vor fi mai solicitate, ceea ce va genera costuri suplimentare pentru o perioada de aproximativ 3…

- ​Un nou studiu care a analizat magazinele online din domeniul piscicol a scol la iveala rezultate cât se poate de stranii. Au fost gasite comentarii ale oamenilor care aratau ca antibioticele pentru pești au efect și asupra oamenilor, scrie The Guardian.Avantajul acestor antibiotice este ca…

- Oficialitațile de la Washington susțineau in permanența ca fac progrese pe frontul afgan. In realitate nu faceau și știau acest lucru, arata o investigație exploziva dezvaluita de publicația „The...

- Cele mai ieftine vacante din intregul an pot fi cumparate in intervalul 14-18 noiembrie, cu reduceri de peste 50%, pentru ca se suprapun ofertele de Black Friday cu cele Early Booking, la care se adauga campaniile de discounturi la cazari si excursii optionale, create special pentru Targul de Turism…

- Florinel Coman (21 de ani) e in cea mai buna perioada a carierei sale, iar in meciul de pe 15 noiembrie, cu Suedia, ar putea fi in echipa de start a lui Cosmin Contra. Emisarii unui club din MLS au venit in Romania special pentru a urmari aripa roș-albaștrilor și sunt dispuși sa plateasca 10 milioane…

- Ludovic Orban a batut palma miercuri, la Parlament, cu deputatul Remus Borza, afiliat PSD. Orban l-a convins pe acesta sa-i voteze guvernul, discuția avand loc in biroul in care premierul desemnat a discutat și cu partidele parlamentare.„Il stiu pe Orban de multi ani și eu sunt consecvent…

- Donald Trump este cunoscut pentru lipsa filtrului, cand vine vorba de afirmații cu consecințe dezastruoase. Astfel de afirmații l-ar putea lasa in curand fara postul de președinte al SUA. Donald Trump este conștient ca se afla pe ultima suta de metri cand vine vorba de demiterea sa din funcția de președinte.…