- Ieri a fost prima zi de la inceptul razboiului din Ucraina cind a fost inregistrat un flux scazut de traversari ale cetațenilor, pe segmentul moldo-ucrainean, a declarat astazi șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Alexandru Oprea. De asemenea, pe 17 martie, opt autocare cu cetațeni…

- Infracțiunile au scazut in Moldova la zero dupa declanșarea razboiului in Ucraina. Acest fapt s-ar datora in mare parte solidarizarii moldovenilor cu drama prin care trec vecinii noștri ucraineni, considera ministra de interne, Ana Revenco, declarație facuta in cadrul emisiunii „Puterea a patra” de…

- Cei mai mulți mureșeni ezita sa faca acum o achiziție de acest fel. Aceasta tendința se observa de cateva saptamani, spune specialistul imobiliar din Targu Mureș, Faluvegi Sandor. Oamenii prefera insa sa ramana in expectativa pentru a vedea evoluția evenimentelor de la granița Romaniei. Totuși, exista…

- Razboiul din Ucraina ii determina pe multi romani sa amane decizia de a cumpara o locuinta. Dezvoltatorii imobliari reclama ca interesul pentru achiziții a scazut chiar și cu 30% fata de perioada similara a anului trecut.

- Razboiul ii trimite in pribegie și pe bunicii care au luptat in cel de-al Doilea Razboi Mondial. La 92 de ani, Ion nu mai poate lupta cu pușca. Nici in beciul casei nu se mai poate ascunde cand suna alarma militara. Trist, impovarat de ani și de boli, și-a luat soția nevazatoare și s-au imbarcat pe…

- La punctul de trecere a frontierei din Sighetu Marmației au ajuns, joi dimineața, pe jos, zeci de cetațeni din Ucraina care vor sa intre in Romania de teama razboiului pe care Rusia l-a declanșat in aceasta noapte. In zilele urmatoare ar putea sa ajunga in Romania mii de cetațeni ucrainieni. Oficialii…

- Cine credea ca Miscarea FEMEN si-a incheiat activitatea in 2013 se insala. Cel putin una dintre activistele topless a revenit „pe scena”. Ea a protestat, joi, la Kiev. Dupa mai bine de 9 ani, una dintre activiste și-a facut apariția joi, 27 ianuarie, in fața cladirii prezidențiale din Kiev. Femeia a…

- Bursele europene au incheiat tranzactiile de vineri in scadere puternica, urmand tendinta globala a investitorilor de renuntare la activele riscante, transmite Reuters Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 1,9%, iar cel mai mare declin a fost inregistrat de sectorul resurselor naturale,…