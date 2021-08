VACANȚA TA ESTE LA UN CLICK DISTANȚĂ! Program prelungit la structurile de Pașapoarte, până pe 31 august! VACANȚA TA ESTE LA UN CLICK DISTANȚA! Structurile de pașapoarte continua sa iși desfașoare programul de lucru cu publicul in intervalul orar 08:00 – 20:00, de luni pana vineri, pana la data de 31.08.2021. Programeaza-te pe www.epasapoarte.ro , depune cererea la orice serviciu public comunitar de pașapoarte din țara, iar pașaportul simplu electronic ți se va elibera in cel mai scurt termen. “Precizam ca, in perioada 01.01. – 12.08.2021 pașapoartele simple electronice s-au eliberat intr-un termen mediu la nivel național de circa 2,5 zile, acesta fiind unul dintre cele mai scurte termene de eliberare… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

