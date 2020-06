Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat vineri, la Iasi, ca romanii se pot gandi la vacanta in faza actuala a epidemiei de COVID-19, insa relaxarea trebuie sa se faca etapizat, el adaugand ca autoritatile se gandesc, daca actuala etapa va merge bine, la deschiderea teraselor de la 1 iunie si…

- Nu doar detinutii politic au trait drame in timpul perioadei comuniste, ci si familiile lor. Apollon Cristodulo, fiul arhitectului care a condus lucrarile de restaurare a Cazinoului din Constanta, a acordat un interviu cotidianului „Adevarul“ in care povesteste incercarile grele ale celor ramasi afara.

- Bulgaria spera sa poata primi turisti straini in vacanta de pe 1 iulie. 47% dintre hotelierii bulgari spun ca vor reduce preturile pentru a atrage cat mai multi clienti. De saptamana viitoare, bulgarii vor avea voie sa calatoreasca in scop turistic, in tara. De miercuri, se vor redeschide hotelurile…

- Un grup de moldoveni, blocați la frontiera dintre Polonia și Ucraina, se plang ca au fost lasați de izbeliște și de patru zile dorm sub cerul liber. Aceștia au postat un apel video pe rețelele de socializare in care spun ca au adresat numeroase apeluri catre autoritați.

- Premierul ceh Andrej Babis a decis sa ridice restrictiile de circulatie si pe cele privind calatoriile in strainatate, dupa un verdict al unui tribunal care a stabilit ca unele dintre masurile impuse pentru oprirea raspandirii virusului sunt ilegale....

- Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu a anuntat ca in urmatoarele doua nopți, marti spre miercuri si miercuri pe cer se vor putea observa mai multe stele cazatoare decat in mod obișnuit. Nu este nevoie de un telescop, pentru ca spectacolul astral poate fi observat cu ochiul liber. „In luna aprilie,…

- Razvan Lucescu se afla in autoizolare in Arabia Saudita din cauza pandemiei de coronavirus. Lucescu sustine ca incearca sa profite de timpul liber pentru a se odihni. Razvan Lucescu este antrenorul liderului campionatului din Arabia Saudita, Al-Hilal.Razvan Lucescu spune ca profita de timpul…

- O asociație de romani din Spania transmite un apel autoritaților romane sa gaseasca soluții pentru a-i aduce acasa pe romanii care au ajunsin situații disperate.”Ne adresam prim-ministrului, dar și MAE, Parlamentului Romaniei, avand in vedere ca Ambasada Romaniei la Madrid și-a suspendat activitatea,…