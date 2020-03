Vacanță stricată de coronavirus și pentru cei care plănuiau să zboare de la Timișoara. Cursele charter vor fi afectate Criza in traficul aerian cauzata de coronavirus afecteaza și cursele charter. La Timișoara, astfel de zboruri spre destinațiile de vacanța din Grecia, Turcia, Egipt, Tunisia etc., ar fi urmat sa inceapa din luna aprilie, insa planurile au fost date peste cap de restricțiile impuse pe tot mapamondul. Toți cei care ajung in Israel, spre exemplu, […] Articolul Vacanța stricata de coronavirus și pentru cei care planuiau sa zboare de la Timișoara. Cursele charter vor fi afectate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

