Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA BUCURESTI 2018. Elevii clasei a VIII-a din Bucuresti au sustinut in perioada 5- 16 martie 2018 simularea Evaluarii Naționale. Luni, 5 martie, elevii clasei a VIII-a au avut simulare la proba de limba și literatura romana, marti au dat examen la matematica, iar…

- Rezultate simulare Evaluare Naționala 2018. Aproximativ 180.000 de elevi din clasa a VIII-a au sustinut examenul de Simulare Evaluare Nationala 2018, perioada 5 – 7 martie 2018, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Notele obtinute ca rezultate Simulare Evaluare Naționala…

- Potrivit calendarului simularii Evaluarii Naționale este urmatorul: luni, 5 martie- Limba și literatura romana, in 6 martie – Matematica, in 7 martie- Limba și literatura materna, iar in 16 martie vor fi comunicate rezultatele. Ministerul Educației organizeaza in intervalul 19 – 30 martie…

- Simularile evaluarii naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simularii probelor examenului de bacalaureat național, in anul școlar 2017-2018, se vor desfașura intre 5 și 16 martie, respectiv 19 și 30 martie, potrivit OMEN 3109/2018, din 29 ianuarie anul curent. Publicat in urma cu cinci zile in…

- Calendar simulare Evaluare Nationala pentru clasa a VIII - a 13 martie: Limba si literatura romana 14 martie: Limba si literatura materna (pentru elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna) 16 martie: Matematica 31 martie:…

- COMPER 2018. Elevii din clasa pregatitoare și din clasele I-VIII din școlile private și de stat din mediul rural și urban, dar și din alte țpri in care se preda in limba romana pot participa la examen. Scopul concursului COMPER este evaluarea competențelor matematice și de comunicare in limba romanii,…

- Portalul Ministerului Educației Naționale a publicat modele de subiecte pentru examenele naționale ce vor avea loc in acest an școlar, atat pentru absolvenții clasei a VIII-a, cat și pentru cei care vor susține Bacalaureatul. Astfel, potrivit calendarului anunțat de MEN, Evaluarea Naționala incepe,…

- Portalul Ministerului Educației Naționale a publicat modele de subiecte pentru examenele naționale ce vor avea loc in acest an școlar, atat pentru absolvenții clasei a VIII-a, cat și pentru cei care vor susține Bacalaureatul. Astfel, potrivit calendarului anunțat de MEN, Evaluarea Naționala incepe,…