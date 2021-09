Stiri pe aceeasi tema

Dupa un an dificil, copiii noștri se vor intoarce fizic, la gradinița și/sau școala. Polițiștii din cadrul Compartimentului pentru Analiza și Prevenire a Criminalitații, reamintesc fiecarui parinte ca siguranța lor și a copiilor lor este cea mai importanta. Cel puțin 5 minute pe zi, gandește-te la ce…

In luna noiembrie se vor finaliza lucrarile la Scoala Gimnaziala"Matei Basarab"din Targoviște, proiectul de extindere, reabilitare, modernizare si echipare

12 pompierii de la ISU Dambovița dau o mana de ajutor la stingerea incendiilor de padure din Grecia, aceștia sunt de la detașamentele din Targoviște, Titu, Gaești, Moreni și Pucioasa

Se lucreaza intens la Curtea Domneasca din Targoviște unde Consiliul Judetean Dambovita implementeaza proiectul „Impulsionarea dezvoltarii județului Dambovița și pastrarea identitații culturale a fostei capitale a Țarii Romanești

Tabara la munte ,pentru 20 de adolescenți din cadrul Complexului „Floare-de-Colț" din Targoviște, un dar din partea CJ Dambovița, in cadrul Complexului Hotelier Galma, din localitatea Moroeni

Alte doua medii de 10 la BAC in Dambovița, dupa contestații, elevii sunt de la Colegiul Național „Ienachița Vacarescu" Targoviște.

Jandarmii dambovițeni sunt pregatiți sa intervina, in perioada 19-21 iunie a.c., atat in județ, cat și in municipiul Targoviște, astfel incat cetațenii sa fie in siguranța de Rusalii

S-a deschis circulația pe cele doua poduri de la Teiș iar lucrarile la Centura municipiului Targoviște sunt pe ultima suta de metri și incepe recepția intregului proiect